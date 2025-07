Boca Juniors, Figal: "Paredes ci aiuterà molto, ha grande qualità. È meraviglioso riaverlo qui" (VIDEO)

RADIO CONTINENTAL - Nicolas Figal, difensore del Boca Juniors, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Leandro Paredes. Il calciatore degli Xeneizes ha confermato il ritorno in Argentina del centrocampista della Roma, anticipando l'ufficialità dell'operazione. Ecco le sue parole: "Per noi difensori è molto importante avere un numero 5 come lui, è il nostro primo passaggio. Ci aiuterà molto, lo accoglieremo a braccia aperte. È un giocatore di grande qualità e ci migliorerà sia dentro sia fuori dal campo. I tifosi del Boca lo aspettavano da tempo, deve essere gratificante. È meraviglioso riavere un giocatore come Paredes".

