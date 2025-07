Atalanta, ufficiale: Ahanor è un nuovo calciatore nerazzurro (COMUNICATO)

Nonostante l'inserimento in extremis della Roma, Honest Ahanor ha scelto l'Atalanta. Il classe 2008 è infatti ufficialmente un nuovo giocatore della Dea. Il 17enne nato ad Aversa, arriva dal Genoa a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro tra base fissa e bonus. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito dei bergamaschi.

"Dopo quelli di Kossounou e Kamaldeen Sulemana, Atalanta BC è lieta di comunicare il terzo acquisto a titolo definitivo nell’abbrivio della corrente sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ha infatti acquisito da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Honest Ovonranwen Ahanor, 17enne mancino diventato nella scorsa stagione il primo giocatore nato nel 2008 ad essere schierato titolare in Serie A.

Aveva soltanto 16 anni, 7 mesi e 5 giorni quando, nel giorno del suo esordio, il 28 settembre 2024, Honest ha giocato dal primo minuto nel match tra Genoa e Juventus, risultando anche il giocatore più giovane a essere sceso in campo nello scorso campionato. Alla fine sono state sei le presenze in Serie A nella sua prima stagione tra i “senior”, di cui la metà giocate da titolare, l’ultima nel pareggio con il Napoli allo stadio Maradona nella quale era stato protagonista propiziando l’autogol del momentaneo 1-1. Nato il 23 febbraio 2008 ad Aversa da genitori nigeriani, Honest è entrato quando era ancora bambino nel settore giovanile del Genoa. In rossoblù ha completato il percorso di crescita, vincendo anche un titolo nazionale nel 2023-24, quando, dopo aver giocato da sotto-età la seconda parte della stagione con la Primavera, ha dato un contributo determinante alla conquista dello scudetto U18 segnando due gol nel primo turno della Fase Finali e fornendo un assist nella finale. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Honest, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".

(atalanta.it)

