UFFICIALE: Zalewski ceduto a titolo definitivo all'Inter (COMUNICATO AS ROMA)

Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Inter a titolo definitivo. La Roma ha ufficializzato la cessione dell'esterno italo-polacco ai nerazzurri, dove il calciatore si era già trasferito in prestito oneroso (600.000 euro) lo scorso gennaio per la seconda parte di stagione. I giallorossi incassano dunque i 6,5 milioni previsti dal diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all'Inter. Nel mercato invernale l'esterno si era trasferito all'Inter in prestito fino al termine della stagione, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!"

Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riscatto di Nicola Zalewski dall'AS Roma. Il centrocampista polacco classe 2002, che da febbraio ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra, diventa un giocatore dell'Inter a titolo definitivo".

