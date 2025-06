La Sampdoria è pronta a una rivoluzione in panchina in seguito alla salvezza in Serie B ottenuta nel playout contro la Salernitana. Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, crescono le possibilità di vedere il duo Attilio Lombardo-Angelo Gregucci, con il primo che ricoprirebbe il ruolo di allenatore in prima. Si allontanano, quindi, le piste che portavano a Daniele De Rossi e Salvatore Foti.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE