Gasperini, tutto pronto per l'annuncio: si attende solo la risoluzione con l'Atalanta

In casa Roma è tutto pronto per l'annuncio di Gian Piero Gasperini. Nella giornata di ieri, il tecnico ha visitato Trigoria ed ha limato gli ultimi dettagli del suo contratto con i giallorossi. Manca quindi pochissimo all'ufficialità dell'ormai ex tecnico dell'Atalanta. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, si aspetta solamente che la Dea depositi in FIGC la risoluzione del contratto del tecnico piemontese, poi si procederà con il comunicato.