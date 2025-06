Riquelme: "Paredes? Ha le porte aperte qui al Boca. Ho un bel rapporto con lui ma non posso dire di più" (VIDEO)

EL CANAL DE BOCA - Leandro Paredes si avvicina sempre di più al Boca Juniors. Il sogno del centrocampista di tornare a vestire la maglia del club argentino si sta per concretizzare e a confermarlo è anche il presidente degli Xeneises, Roman Riquelme. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali, l'ex calciatore ha parlato così del centrocampista della Roma.

"Tutti conoscono il rapporto che ho con Leandro. Ha le porte aperte per il nostro club. Questo è quello che posso dire. Che passino giorni senza dire nulla, per poi tornare a parlare, fa parte del gioco, è sempre così. Ho un ottimo rapporto con lui. Non posso comunicare molto di più".