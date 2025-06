Retroscena Gasperini-Juve: ecco come ha risposto il tecnico ai bianconeri

GEKOBETNEWS - Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, ha svelato un retroscena sul contatto Gasperini-Juventus prima di dare l'ok definitivo alla Roma. Ecco il suo intervento durante il podcast: "

"La Juventus aspettava il sì di Antonio Conte, quando matura il no fanno un tentativo con Gasperini. Viene affidata a Comolli. Lui è molto americano come risorse umane, telefona lui a Gasperini e gli dice: 'Mister Gasperini, mi dica perché la dovrei prendere alla Juventus? Mi convinca'. Il tecnico avrebbe risposto: 'Guarda, sei tu che mi hai telefonato non viceversa'. E la telefonata è partita con un po' di gelo".