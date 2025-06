Parma, De Rossi prima scelta per la panchina: valutati anche Gilardino e Vanoli

Daniele De Rossi sarebbe in pole position per diventare il nuovo allenatore del Parma. Secondo quanto riportato oggi da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l'ex tecnico della Roma, ancora sotto contratto, è attualmente la prima scelta del club ducale, alla ricerca del sostituto di Cristian Chivu, passato all'Inter. Il Parma apprezza particolarmente in De Rossi il carisma e la forte voglia di riscatto, qualità che si sposano con l'ambizione di una società moderna. A sua volta, De Rossi avrebbe una grande determinazione a rimettersi subito in gioco e tornare in panchina.

Nonostante De Rossi sia il candidato principale, la lista dei profili valutati dal Parma, come confermato dal DS Cherubini, è ampia e include anche l'ex Alberto Gilardino (seguito anche dalla Cremonese). Tra gli altri nomi circolati per la panchina dei ducali ci sarebbero anche Paolo Vanoli (apprezzato dal Cagliari), Francesco Farioli (libero dopo l'Ajax e con estimatori all'estero), oltre alle candidature proposte di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.

(corsport.it)

