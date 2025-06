PAREDES: "Ritorno al Boca Juniors? C'è una clausola che mi permetterebbe di farlo ma preferisco non parlarne"

BPLAY- TELEFE - A Roma è iniziata l'era di Gasperini e le prime settimane saranno dedicate alla valutazione della rosa. Tra i giocatori sotto esame c'è anche Leandro Paredes che in chiave di calciomercato resta diviso tra la maglia giallorossa e quella del Boca Juniors. Il centrocampista ex Juventus ha parlato all'emittente argentina del suo futuro. Ecco le sue parole.

Nel tuo contratto con la Roma hai una clausola che ti permetterebbe di tornare esclusivamente al Boca

"Si, non credo valga per altre squadre. Però si è vero, l'ho detto, ma, preferisco non parlarne. Quando uno parla genera aspettative e le persone si illudono, quindi preferisco che le cose accadano come è sempre successo nella mia carriera e se deve accadere, accadrà".

Hai qualcosa da dire alla gente che sta ascoltando?

"Quello che dico sempre, io ho solo parole di rispetto e affetto nei confronti del Boca".