Il Monza è vicino al passaggio di proprietà, in queste ore si sta lavorando per cercare di risolvere alcuni dettagli importanti per la conclusione definitiva di una trattativa in stato molto avanzato. A riferirlo è Gianluca Di Marzio che svela come gli investitori americani, rappresentati da Mauro Baldissoni, abbiano in Burdisso l'uomo a cui affidare la direzione sportiva del nuovo progetto, che vedrebbe coinvolto, almeno inizialmente, anche Adriano Galliani.

