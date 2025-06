Milan, se parte Maignan sale la candidatura di Svilar: possibile scambio con Saelemaekers

Il Milan pensa già al dopo Maignan. Il portiere francese è in uscita in direzione Chelsea e la dirigenza rossonera avrebbe puntato Svilar per sostituirlo. Il portiere della Roma sta trattando il rinnovo con il club capitolino, ma c'è distanza fra domanda e offerta. Secondo quanto riferisce il sito dedicato al calciomercato, il nuovo ds del Milan Tare proverà a prendere Svilar e potrebbe inserire il cartellino di Saelemaekers nella trattativa. I rossoneri seguono anche Carnesecchi, Verbruggen e Chevalier.

