Mercato allenatori, Torino: Vanoli sotto esame. Si valutano Juric e De Rossi

Il futuro della panchina del Torino è in piena evoluzione, con l'attuale tecnico Paolo Vanoli sotto esame dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, tra i nomi in lizza per la successione spicca quello dell'ex tecnico della Roma in questa stagionr, Ivan Juric, per il quale si tratterebbe di un clamoroso ritorno in granata. Oltre a Juric, il club piemontese starebbe valutando anche i profili di Marco Baroni (seguito anche dalla Fiorentina) e Paolo Zanetti.

L'indiscrezione che tocca più da vicino i colori giallorossi riguarda però Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con il club capitolino, che sarebbe tra i profili inizialmente considerati dalla dirigenza del Torino. Tuttavia, da qualche ora, appare invece più lontano dalla panchina granata.

(corsport)