Mercato allenatori: Sarri torna alla Lazio, lo conferma il ds Fabiani

Clamoroso ritorno nella Capitale, sponda Lazio: Maurizio Sarri è pronto a riprendere le redini della squadra biancoceleste. La conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo Angelo Fabiani che è stato intercettato dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, in un bar di Roma, e ha di fatto annunciato il ritorno del tecnico, la cui prima avventura laziale si era conclusa nel 2024.

Per Sarri, che secondo le indiscrezioni era stato corteggiato anche dalla Fiorentina, si profila un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'accordo con Lotito includerebbe garanzie tecniche, con la conferma dei giocatori chiave della rosa e un mercato per puntare all'Europa.

(adnkoronos.com)

Ulteriori dettagli emergono dal tweet del giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui il DS Fabiani avrebbe fatto firmare i contratti a Sarri già nella giornata di ieri, al termine di un vertice. Una mossa strategica per evitare inserimenti dell'ultimo minuto. L'allenatore sarà a Roma nella giornata di giovedì.