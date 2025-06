Leeds, ufficiale l'acquisto di Bijol: arriva dall'Udinese per 22 milioni di euro (COMUNICATO)

Jaka Bijol lascia l'Udinese e vola in Premier League. Nonostante l'interesse di molti club della Serie A, tra cui la Roma, alla fine è stato il Leeds ad affondare il colpo per lo sloveno. Per strappare il classe 1999 dalle mani dei bianconeri, sono serviti ben 22 milioni di euro. L'acquisto di Bijol è stato ufficializzato tramite un comunicato apparso sul sito web dei Whites.

"Il Leeds United è lieto di annunciare che Jaka Bijol si è unito al club proveniente dalla squadra italiana dell’Udinese per una cifra non resa nota. Il possente difensore centrale ha firmato un contratto quinquennale, legando il suo futuro a Elland Road fino al 2030. Il 26enne arriva dal club di Serie A dopo una stagione brillante in Italia, dove ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni durante l’ultima stagione, segnando due reti. Dopo aver iniziato la sua carriera con il Rudar Velenje nel suo paese natale, Bijol approda ai Whites con una grande esperienza accumulata durante i suoi periodi in Russia e Germania, prima di approdare all’Udinese nel 2022. Dimostrando grande versatilità, ha iniziato la carriera come centrocampista difensivo prima di affermarsi nel ruolo ormai consueto di difensore centrale, posizione che ha occupato anche con i friulani, con i quali ha collezionato quasi 100 presenze, portando il totale delle sue partite da professionista a oltre 250. Tra queste, il nostro nuovo acquisto ha anche disputato partite di Champions League ed Europa League, portando ulteriore esperienza di alto livello alla squadra di Daniel Farke. Oltre alle prestazioni a livello di club, Jaka si è messo in luce anche a livello internazionale, collezionando 63 presenze con la nazionale slovena dal suo debutto, avvenuto nel 2018 all’età di 19 anni. Il difensore ha giocato ogni minuto con la sua nazionale fino agli ottavi di finale durante gli Europei della scorsa estate, contribuendo in particolare a mantenere la porta inviolata nella fase a gironi contro l’Inghilterra. Con diversi club interessati al suo cartellino, accogliamo ora il nostro secondo acquisto estivo nello Yorkshire occidentale e siamo tutti impazienti di vedere Jaka all’opera a Elland Road".

