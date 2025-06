Lecce, Di Francesco sarà il nuovo allenatore: contratto annuale e prolungamento in caso di salvezza

Eusebio Di Francesco sarà di nuovo in Serie A: l'ex tecnico della Roma (dal 2017 al 2019) è il nuovo allenatore del Lecce,come riportato da Luca Cilli di Sky Sport. Per Di Francesco si tratta di un contratto di un anno con il club salentino, con un'opzione per una stagione successiva che scatterebbe in caso di raggiungimento della salvezza. Dopo la stagione a Venezia, una nuova sfida dunque per l'allenatore, pronto a rimettersi in gioco nella massima serie alla guida del Lecce.

