LIVE - Italia, Ranieri rinuncia alla possibilità di diventare CT: "Ringrazio Gravina, ma voglio pensare solo alla Roma". Per il post Spalletti c'è Pioli

Sembrava tutto fatto, invece c'è stato il clamoroso dietrofront. Claudio Ranieri non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana al posto dell'esonerato Luciano Spalletti. Qui tutti gli aggiornamenti.

LIVE

10:00 - Arrivano ulteriori dichiarazioni da parte di Claudio Ranieri, rilasciate in privato ad Ivan Zazzaroni e pubblicate dal direttore del Corriere dello Sport su Instagram. “Buongiorno fratello, ho deciso di rinunciare, i Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi voluto continuare non avremmo preso Gasperini, voglio solo pensare alla Roma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Zazzaroni (@ivan.zazzaroni)

9:51 - Come scrive su X Daniele Lo Monaco de Il Romanista, c’era già l'accordo sui nomi dello staff. Poi Ranieri ha chiesto alla federazione un memorandum scritto per valutare i confini del ruolo di ct con quello di advisor dei Friedkin. Dopo averlo ricevuto, ha comunicato a Gravina che non se la sentiva.

La trattativa era piuttosto avanti, c’era accordo anche sui nomi dello staff. Poi #ranieri ha chiesto alla @figc un memorandum scritto per valutare i confini del ruolo di ct con quello di advisor di #Friedkin. E dopo averlo ricevuto ha risposto a #gravina che non se la sentiva — Daniele Lo Monaco (@DanieleLoMonaco) June 10, 2025

9:50 - "Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale". Così Claudio Ranieri dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana. "I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia", ha concluso.

(ansa)

9:30 - Con il passo indietro di Ranieri, Stefano Pioli torna dunque in pole per il post Spalletti.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

9:22 - Come scrive Gianluca Di Marzio, Ranieri rinuncia alla carica di ct e proseguirà a pieno il suo rapporto con la Roma. Non c’è stato nessuno tipo di impedimento da parte dei Friedkin, che si erano schierati al suo fianco, aprendo all’eventuale doppio impegno. La decisione è stata presa da Sir Claudio, che ha deciso di mantenere la parola data al club giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE