Italia: in caso di addio di Spalletti si valutano Ranieri, De Rossi e Pioli. Favorito il tecnico dell'Al-Nassr

La clamorosa sconfitta dell'Italia per 3-0 contro la Norvegia nella prima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026 ha messo a serio rischio la permanenza di Luciano Spalletti, ma il commissario tecnico resterà in panchina anche contro la Moldavia. Come svelato da Gianluca Di Marzio, martedì 10 giugno ci sarà un incontro tra il ct e il presidente della FIGC Gabriele Gravina e non è da escludere l'ipotesi delle dimissioni di Spalletti. In quel caso la Nazionale dovrà valutare ulteriori profili e i tre candidati sono Claudio Ranieri, Stefano Pioli (favorito) e sullo sfondo Daniele De Rossi.

(gianlucadimarzio.com)

Come riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, Claudio Ranieri intende rispettare pienamente l'impegno preso con la Roma.