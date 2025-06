José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahçe, ha smentito con forza le recenti indiscrezioni che lo volevano in contatto con l'Inter per un possibile ritorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico portoghese ha usato parole nette per chiudere la questione: "È una grande bugia. Non c’è mai stato neanche un contatto. Dicono questa cosa per la gente incazzata. E così dicono che era difficile lasciare il Fenerbahce e bla bla bla".

(corsport)