Calciomercato Roma, Zalewski sarà riscattato dall'Inter: 6,3 milioni per i giallorossi. Ufficialità tra il 22 e il 24 giugno

Nicola Zalewski diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista Simone Valdarchi de Il Romanista, il club nerazzurro ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per il laterale polacco, versando nelle casse della Roma una cifra pari a 6,3 milioni di euro.

La decisione dell'Inter di trattenere Zalewski era ormai prevista, dato che il club milanese ha confermato le sue intenzioni con la convocazione del giocatore per il Mondiale per Club. L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare tra il 22 e il 24 giugno, periodo che coincide con la nuova finestra temporale dedicata ai riscatti e ai contro-riscatti. Per la Roma si concretizzerà quindi una cessione a titolo definitivo.