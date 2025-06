Calciomercato Roma, Wesley: trattativa in stand-by. Priorità alle cessioni, poi l'affondo per il brasiliano

La Roma rimane fortemente interessata a Wesley, terzino destro del Flamengo, e ha la volontà di portare avanti l'operazione per assicurarsi le prestazioni del giovane brasiliano. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è al momento in una fase di stand-by. Il motivo di questa pausa momentanea risiede nella necessità per il club giallorosso di concludere prima alcune operazioni in uscita. L'intenzione della Roma è quella di proseguire con decisione su Wesley una volta sistemate le priorità relative alle cessioni. L'interesse per il giocatore del Flamengo è concreto e la trattativa potrebbe accendersi a breve.

