Arrivano le prime novità di mercato per il reparto offensivo della Roma, in attesa dell'annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini. Come scrive il giornalista sul proprio sito ufficiale infatti il club giallorosso starebbe valutando i profili di Josh Sargent del Norwich e Nick Woltemade dello Stoccarda, reduci rispettivamente da 15 e 17 gol in tutte le competizioni.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE