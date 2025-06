Calciomercato Roma: trovato l'accordo con il Benfica per Dahl. Ai giallorossi 9 milioni di euro

Samuel Dahl rimarrà al Benfica a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la Roma avrebbe trovato l'intesa con il club portoghese per la cessione del terzino svedese. Per il calciatore pronto un contratto di 4 anni, mentre ai giallorossi 9 milioni di euro.

?? EXCL: Benfica and Roma reach agreement for permanent transfer of Samuel Dahl.

Final documents done, €9m transfer fee and 4 year contract signed with the player back in January. pic.twitter.com/N1ss2DS8HV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025