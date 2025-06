Calciomercato Roma: trattativa col Sassuolo per Cherubini. Previsti nuovi contatti

Reduce dal prestito alla Carrarese, Luigi Cherubini potrebbe nuovamente lasciare la Roma. Secondo le informazioni dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Roma e il Sassuolo sono in trattativa per il trasferimento dell'attaccante classe 2004. Sono previsti nuovi contatti per capire se le parti chiuderanno l'operazione.

#Calciomercato | #Sassuolo in trattativa per l'attaccante della #Roma Luigi #Cherubini. Previsti nuovi contatti per capire se le parti andranno avanti a chiudere @skysport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 29, 2025