Calciomercato Roma: torna di moda Pavlidis. Il Benfica chiede almeno 35 milioni

La Roma è a caccia di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione e nella lista dei desideri stilata da Gian Piero Gasperini e Florent Ghisolfi è presente anche un vecchio obiettivo. Come riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il club giallorosso ha messo nel mirino Vangelis Pavlidis del Benfica. Acquistato per 18 milioni di euro nell'estate del 2024 dall'Aquile, ora l'attaccante greco viene valutato tra i 35 e i 45 milioni in seguito alle 29 reti e ai 12 assist messi a referto in 53 presenze stagionali con i portoghesi.

(tuttomercatoweb.com)

