Calciomercato Roma: tentativo respinto per Bonny. L'attaccante vuole solo l'Inter, chiusura a un passo per 22 milioni più 3 di bonus

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione e nella lista dei desideri c'è anche Ange-Yoan Bonny, centravanti classe 2003 del Parma. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, il club giallorosso avrebbe fatto un tentativo in extremis per il calciatore ma è stato respinto. Il ventunenne vuole solo l'Inter e la chiusura dell'accordo è davvero a un passo sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus. La fumata bianca potrebbe arrivare addirittura entro 48 ore.

(Sport Mediaset)

