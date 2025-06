Calciomercato Roma: tentativo per Wesley del Flamengo. Il giocatore piace a Gasperini e alla Juventus

Arrivano importanti novità per la fascia destra della Roma. Come scrive l'esperto di calciomercato infatti i giallorossi starebbero per provarci seriamente per Wesley, terzino classe 2003 attualmente in forza al Flamengo e impegnato nel Mondiale per Club. Nell'ultima stagione ha totalizzato 23 presenze, 1 gol e 2 assist. Il giocatore piace tanto a Gasperini ed era già stato vicino all'Atalanta nello scorso calciomercato estivo. Resta da capire però chi sarà il ds che potrebbe portare avanti la trattativa col club brasiliano.

Non è però il primo accostamento all'Italia del terzino brasiliano. Come si legge sul sito sportivo infatti il giocatore sembrerebbe essere finito nel mirino anche della Juventus, alla ricerca di nuovi acquisti per rinforzare le proprie fasce.

