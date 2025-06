Calciomercato Roma: sondaggio del Besiktas per Abraham. Schick primo nome del club turco, proposto anche Taremi

Ciro Immobile è molto vicino all'addio al Besiktas e il club turco è già al lavoro per trovare un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società bianconera ha effettuato un sondaggio per Tammy Abraham, in uscita dalla Roma.

(Il Messaggero)

Il futuro di Mehdi Taremi potrebbe essere al Besiktas. L'agente dell'iraniano ha proposto il calciatore al club turco, che cerca un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome sulla lista è quello dell'ex Roma Patrik Schick, ma qualora non dovesse arrivare la fumata bianca, l'opzione ex Porto potrebbe essere gradita. [...]

(Tuttosport)