Calciomercato Roma, si cercano altre offerte per Angeliño: interesse in Arabia Saudita e dell'Atletico Madrid

La Roma è attivamente al lavoro per trovare una nuova offerta per Angeliño. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato L'Originale" su Sky Sport, il club giallorosso sta cercando nuove possibilità per il terzino spagnolo dopo che l'Al Hilal ha abbandonato la pista. Il club saudita, infatti, sarebbe riuscito a trovare l'accordo con Theo Hernandez del Milan, che è sempre stato la loro prima scelta per quella posizione.

Nonostante il dietrofront dell'Al Hilal, per Angeliño si possono aprire comunque altre prospettive. Sul giocatore ci sarebbero infatti altre squadre dell'Arabia Saudita interessate. Inoltre, non è da escludere un possibile ritorno di fiamma dell'Atletico Madrid.