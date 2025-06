Calciomercato Roma: sfuma Angelino all'Atletico Madrid. Colchoneros vicini a Ruggeri

Sfuma Angelino all'Atletico Madrid. I Colchoneros, come riferito da Gianluca Di Marzio, hanno deciso di affondare il colpo su Ruggeri dell'Atalanta: in dirittura d'arrivo l'accordo sulla base di circa 20 milioni di euro.

#Calciomercato | @Atalanta_BC, alle fasi finali la cessione di #Ruggeri all'#AtleticoMadrid per circa 20 milioni di euro: confermate le indiscrezioni dalla Spagna. In dirittura d'arrivo anche l'accordo tra la squadra allenata da Simeone e l'esterno. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 26, 2025