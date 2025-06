Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Mikautadze: si attende il verdetto sulla retrocessione del Lione

Un'ipotesi di mercato lega il mercato degli attaccanti della Roma al destino del Lione. Secondo un'indiscrezione riportata dal giornalista di Calciomercato.com Francesco Guerrieri, la Roma starebbe monitorando con attenzione la situazione del Lione. Qualora fosse confermata la retrocessione del club francese, la dirigenza giallorossa tornerebbe con decisione su un vecchio obiettivo: l'attaccante georgiano Georges Mikautadze.

Il centravanti, protagonista a Euro 2024 con la sua nazionale, non è un nome nuovo per i radar di Trigoria. Già seguito in passato, il suo profilo è evidentemente ancora molto apprezzato. L'eventuale retrocessione del Lione potrebbe trasformarlo in una vera e propria occasione di mercato, con la Roma che, stando alla fonte, sarebbe pronta a provare a portare nella Capitale l'attaccante.