Calciomercato Roma, retroscena Dybala: no all'Al Hilal per giocare il Mondiale per Club

L'Al Hilal di Simone Inzaghi ci ha provato per Paulo Dybala nonostante l'infortunio. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, la squadra araba aveva messo sul piatto 10 milioni di dollari solamente per giocare il Mondiale per Club in America. No della Joya, che ha ringraziato Simone Inzaghi per l'interessamento ma ha preferito declinare l'offerta. Il giocatore sta recuperando dopo l'operazione e vuole farsi trovare pronto da Gasperini per l'inizio della nuova stagione.

