La pista che porta Angeliño all'Al-Hilal non è tramontata, ma anzi resta viva. Dopo l'assalto fallito a inizio giugno, le due parti si riaggiorneranno dopo il Mondiale per Club. Il terzino spagnolo dunque potrebbe lasciare la Capitale dopo un anno e mezzo per volare in Arabia Saudita.

(Canale Telegram Filippo Biafora)