Calciomercato Roma: Raspadori nel mirino di Gasperini

In attesa di panificare le prossime mosse, si muove qualcosa intorno al mercato della Roma. E un nome in orbita giallorossa potrebbe essere quello di Giacomo Raspadori. Il futuro dell'ex Sassuolo è da capire. Se decidesse di andare via da Napoli, per non partire da seconda scelta, gli estimatori non mancherebbero. Compreso Gian Piero Gasperini, che la scorsa estate aveva forzato per Raspadori a Bergamo e aveva fatto la stessa cosa – senza successo – nell’ultima sessione di mercato.

