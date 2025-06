Calciomercato Roma: possibile scambio Ndicka-Koné con il Marsiglia

In casa Roma si sta lavorando senza sosta per arrivare alle plusvalenze necessarie entro il 30 giugno e uno dei principali indiziati a partire potrebbe essere Evan Ndicka, arrivato a parametro zero nell'estate del 2023. Secondo l'esperto di calciomercato infatti il club giallorosso starebbe lavorando con il Marsiglia per un possibile scambio che vedrebbe il centrale ivoriano in Francia e il centrocampista classe 2002 Ismaël Koné nella Capitale (col giocatore reduce da sei mesi in prestito al Rennes di Massara).

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE