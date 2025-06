Manovre Roma: via l'avvocato Vitali, possibile divorzio con Ghisolfi. Ipotesi ritorno di Massara

Dopo aver concluso l'esperienza al Rennes, torna di moda il profilo di Frederic Massara per la Roma. Secondo le informazioni del giornalista Matteo Moretto di Relevo, c'è l'ipotesi di un ritorno di Massara nella Capitale come direttore sportivo, ruolo ora ricoperto da Florent Ghisolfi. In casa giallorossa sono in corso le valutazioni del caso.

Roma, possibile ritorno di Frederic Massara. Valutazioni in corso. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 16, 2025

Secondo quanto aggiunge il giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', oggi sono emerse indiscrezioni su un possibile divorzio tra la Roma e Florent Ghisolfi ma non sono arrivate conferme dalla società.

(Sky Sport)

La posizione di Florent Ghisolfi, secondo Gianluigi Longari di 'Sportitalia', è sotto osservazione da parte della Roma da diverso tempo. Le ultime evoluzioni - tra la situazione di Angelino con l'Al-Hilal e la questione di Svilar ricomposta grazie a Ranieri - potrebbero risultare decisive. Tra i profili apprezzati c'è quello di Massara, considerando anche il suo passato in giallorosso.

‼️ Come anticipato, la posizione di #Ghisolfi è da diversi sotto osservazione da parte della #Roma.

Le ultime evoluzioni, tra Angelino e la situazione Svilar ricomposta grazie a Ranieri, potrebbero risultare decisive.

Tra i profili più apprezzati, anche per la conoscenza… https://t.co/4QhEkPOlRZ — Gianluigi Longari (@Glongari) June 16, 2025

Manovre nella dirigenza giallorossa: secondo il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, andrà via l'avvocato Lorenzo Vitali ed è a rischio Ghisolfi.

Scossoni nella dirigenza della #ASRoma: via l'avvocato Lorenzo Vitali, a rischio anche la posizione del ds Florent #Ghisolfi@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 16, 2025

Conferme anche dal giornalista Matteo Moretto di 'Relevo': Ghisolfi è a un passo dall'addio alla Roma.