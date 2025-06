Tiene banco in casa Roma la questione legata al rinnovo contrattuale di Mile Svilar, in scadenza nel 2027. Secondo gli aggiornamenti del giornalista esperto di mercato, domani potrebbe andare in scena un nuovo contatto con gli agenti del portiere per cercare l'accordo per prolungare l'intesa con il club giallorosso.

#Roma, domani possibile nuovo contatto con gli agenti di #Svilar per cercare l'accordo per il rinnovo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 3, 2025