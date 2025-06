Calciomercato Roma: Paredes resta nel mirino del Boca. Deciderà insieme a Gasperini

Non si placa l'interesse del Boca Juniors per Leandro Paredes. Come scrive su X Fabrizio Romano, infatti, il club argentino considera il centrocampista giallorosso uno dei principali obiettivi di mercato. La decisione spetterà al giocatore al neo tecnico romanista Gian Piero Gasperini.

??? Leandro Paredes remain a main target for Boca Juniors this summer if he decides to leave AS Roma.

Decision up to the player and Gian Piero Gasperini. pic.twitter.com/VpppfjoX8i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025