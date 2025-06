Calciomercato Roma, occhi sul giovane talento gallese Enzo Romano

Il calciomercato aprirà ufficialmente solo a luglio, ma la Roma è già attiva sul fronte dei giovani talenti di prospettiva. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Enzo Romano Matos, promettente centrocampista gallese di origini italiane classe 2009.

Romano, attualmente in forza alla DAMM, prestigiosa accademia di Barcellona, è un titolare della nazionale Under 16 del Galles. Viene descritto come un calciatore molto moderno, ambidestro, con spiccate doti offensive e capace di abbinare tecnica e fisicità. Sulle sue tracce, oltre alla Roma, ci sarebbe anche l'Udinese.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi significativi, con le trattative che proseguono ovviamente sotto traccia per definire la soluzione migliore per il futuro del giovane calciatore, che sogna di affermarsi nel campionato italiano.

(tuttomercatoweb.com)

