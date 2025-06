Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Frattesi nel mercato estivo

Nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Frattesi e un possibile ritorno di fiamma con la Roma. Stando a quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di Calciomercato.it, il club giallorosso sarebbe pronto a tornare alla carica per il centrocampista dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Già lo scorso gennaio Frattesi aveva manifestato la volontà di cambiare aria e ci sarebbero stati contatti con il suo agente. Tuttavia, non si è mai arrivati a forzare la cessione. Il nome di Frattesi dunque tornerà d'attualità per rinforzare la mediana giallorossa in vista della prossima stagione.