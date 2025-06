Calciomercato Roma: nessun apertura dei giallorossi per Svilar al Milan. Rossoneri pronti a virare su Perri

Il Milan è pronto a salutare Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, è sempre più vicino al Chelsea. L'obiettivo numero uno dei rossoneri per la porta era Mile Svilar, ma, la Roma ha fatto muro ed è intenzionata ad accontentare le richieste dell'estremo difensore per l'adeguamento di contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan sarebbe dunque pronto a virare su Lucas Perri, portiere del Lione che era stato accostato anche ai giallorossi in caso di cessione di Svilar.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE