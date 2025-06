Calciomercato Roma, nessuna offerta per Wesley: il Flamengo parte da 35 milioni. Interesse anche di Juve e club di Premier

La Roma e la Juventus sarebbero sulle tracce di Wesley, promettente terzino destro classe 2003 del Flamengo. L'esterno brasiliano, che ha appena giocato da titolare contro il Chelsea nel Mondiale per Club (e vinto 3-1), è un profilo molto seguito in Europa, con il Manchester City che lo scorso maggio aveva avviato una trattativa sulla base di 30-35 milioni di euro, poi non concretizzatasi per la volontà del Flamengo di trattenerlo. Pep Guardiola resta un grande estimatore del giocatore, ma la concorrenza in Premier League è folta, con Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Newcastle e Manchester United interessate.

Gian Piero Gasperini, attuale tecnico della Roma, aveva già provato a portarlo all'Atalanta la scorsa stagione per una cifra vicina ai 20 milioni, affare poi saltato. Questo precedente interesse del tecnico potrebbe ora spingere la Roma a tentare uno sprint per il giocatore. Tuttavia, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, né Roma né Juventus hanno ancora formulato offerte dirette al Flamengo, che continua a valutare Wesley non meno di 35 milioni. Tuttavia, non è escluso che questa cifra possa ridursi, anche se la base di partenza difficilmente scenderà sotto i 25 milioni, considerando che il Flamengo ha già rifiutato offerte da 15 milioni (Aston Villa) e 25 milioni (Zenit).

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS