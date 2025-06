Il rinnovo di Mile Svilar continua a tenere banco in casa Roma. Come scrive il giornalista esperto di mercato infatti non si sono registrati passi in avanti in questi ultimi giorni, con il club giallorosso che continua a considerare troppo elevate le richieste del portiere di 3 milioni netti all'anno più 1 di bonus. Attualmente la situazione è quindi di standby.

(gianlucadimarzio.com)

