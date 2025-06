Calciomercato Roma: mercoledì/giovedì Gasperini nella Capitale. Priorità difensore centrale: piace Balerdi, tentativo per Beukema e Lucumí

Entra nel vivo il calciomercato della Roma, una volta scelto Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore: domani il tecnico è atteso nella Capitale per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca e, come fa sapere Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', fino a giovedì resterà a Roma e avrà una prima riunione di mercato con Ghisolfi. La priorità in entrata è un difensore centrale: la prima scelta è Leonardo Balerdi del Marsiglia ma i costi sono alti. Inoltre, si proverà a chiedere al Bologna Beukema (che piace anche al Napoli) e Lucumí.

(Sky Sport)