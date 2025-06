Calciomercato Roma, Lucumí nel mirino: contatti in corso con il Bologna, ma c'è concorrenza dalla Premier

La Roma mantiene vivi i contatti per Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano del Bologna, considerato un obiettivo concreto per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. A confermare l'interesse e i dialoghi in corso è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui i giallorossi stanno portando avanti le interlocuzioni per il giocatore, ma la strada non è priva di ostacoli. Sul difensore, infatti, si registra anche l'interesse di diversi club della Premier League. Sia la Roma che le squadre inglesi sarebbero al momento in attesa di conoscere la posizione ufficiale del Bologna riguardo una possibile cessione di Lucumí e, soprattutto, la valutazione economica del suo cartellino. La situazione è quindi in evoluzione, con la Roma che monitora attentamente gli sviluppi.

??? AS Roma mantain active contacts for Jhon Lucumí as target for centre back position.



There are also Premier League clubs keen on the Colombian centre back, waiting for Bologna’s position/pricing. pic.twitter.com/2BVVCajeQN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025