Calciomercato Roma, l'Atalanta non molla Kossounou: contatti con il Bayer Leverkusen per il riscatto

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione e uno dei nomi più caldi è Odilon Kossounou. Il calciatore ivoriano ha già lavorato con Gian Piero Gasperini all'Atalanta e potrebbe seguirlo anche nella Capitale. Il classe 2001 è di proprietà del Bayer Leverkusen e la Dea vanta un diritto di riscatto a 25 milioni di euro, ma la società nerazzurra non sembra intenzionata a esercitarlo. Il club bergamasco è comunque interessato alla permanenza del giocatore e sono in corso i contatti con le Aspirine per acquistarlo a titolo definitivo a una cifra inferiore.

(gasport)