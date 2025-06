Dopo la recente esperienza positiva in prestito con la maglia dell'Espanyol, Marash Kumbulla ha intenzione di riprendersi la Roma. Come scrive l'esperto di calciomercato infatti il difensore albanese vorrebbe aggregarsi al gruppo che andrà in ritiro con Gian Piero Gasperini il 13 luglio per provare a convincere il tecnico giallorosso a confermarlo nella rosa della Roma.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE