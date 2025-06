Calciomercato Roma, interesse per Bøving. Anche l'Atalanta sull'attaccante dello Sturm Graz

Nuova pista di mercato per la Roma, che guarda con interesse in Austria. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino William Bøving, attaccante danese classe 2003 attualmente in forza allo Sturm Graz.

Sul calciatore, capace di agire anche come esterno, ci sarebbe però anche l'Atalanta, prefigurando una possibile sfida di mercato con i giallorossi.