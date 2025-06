Luigi Cherubini ha attirato l'interesse del Genoa. Secondo le indiscrezioni del portale dell'esperto di calciomercato, l'attaccante classe 2004 di proprietà della Roma piace al club rossoblù. In questa stagione Cherubini ha giocato in prestito alla Carrarese in Serie B, disputando 34 partite con 3 gol e 5 assist.