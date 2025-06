Calciomercato Roma, in stand-by il riscatto di Zalewski da parte dell'Inter: il diritto scade il 18 giugno, ma i nerazzurri non lo hanno ancora esercitato

Il futuro di Nicola Zalewski potrebbe cambiare dopo l'addio di Simone Inzaghi. L'esterno italo-polacco di proprietà della Roma si trova all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro e ha dichiarato in più occasioni di voler restare a Milano. Come svelato da Filippo Biafora de Il Tempo, la situazione è però in stand-by: l'opzione scade il 18 giugno e al momento il club nerazzurro non l'ha ancora esercitata.

Al momento la situazione è in stand-by. Il diritto di riscatto scade il 18, per ora non è stato esercitato — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 7, 2025