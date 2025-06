Calciomercato Roma: il Verona pensa al ritorno di Kumbulla

Dopo il prestito all'Espanyol Marash Kumbulla rientrerà in giallorosso. Secondo quanto scrive il quotidiano in edicola oggi, il club spagnolo avrebbe offerto 7 milioni per acquistare il cartellino del difensore albanese ma non bastano ai giallorossi. Per questo si è inserito il Verona e per Kumbulla potrebbe aprirsi una possibilità di tornare nel club gialloblù: le indiscrezioni, infatti, parlano di un primo contatto tra il suo agente e il ds Sogliano. Il nodo sarebbe l'ingaggio, non in linea con quelli del Verona.

(larena.it)

